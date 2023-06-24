МО РФ: Из-за провокации Пригожина Киев готовится к наступлению на Артемовском направлении Фото: Александр КОЦ

Воспользовавшись провокацией бизнесмена Евгения Пригожина, Киев готовится к наступлению на Артемовском направлении, об этом сообщило Министерство обороны России.

«Воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки, киевский режим на Артемовском тактическом направлении сосредотачивает на исходных рубежах для наступательных действий подразделения 35-й бригады морской пехоты и 36-й механизированной бригад ВСУ», - говорится в сообщении.

Военное ведомство подчеркнуло, что военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии.

Как писал сайт KP.RU, 23 июня Минобороны России сообщило, что все распространяемые в соцсетях данные о якобы «нанесении МО РФ удара по лагерям «ЧВК Вагнер» не соответствуют действительности.

В ЦОС ФСБ заявили, что Вооруженные силы России продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в районе проведения специальной военной операции.

В НАК заявили, что после заявлений Евгения Пригожина ФСБ возбудило уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.

Напомним, Генпрокуратура России признала законным и обоснованным возбуждение уголовного дела в отношении бизнесмена Евгения Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооруженного мятежа.

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