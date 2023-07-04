Николай Басков признался, что его критерии в выборе спутницы изменились Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный российский певец и "натуральный блондин" Николай Басков признался, что у него изменились критерии по выбору спутниц. Об этом он рассказал в интервью "Пятому каналу".

По словам исполнителя, в молодости нужна любовь, которую хочет душа. А с возрастом люди начинают избирательнее подходить к выбору партнера. Артист отметил, что сейчас не смотрит на внешность спутниц, а обращает внимание на их интеллектуальные способности.

"Самое сексуальное для меня сейчас — это женский мозг, женские мысли, женские слова, поступки, отношения", — отметил исполнитель.

При этом о личной жизни и отношениях певец распространяться не любит.

Ранее Николай Басков сообщил, что многие знаменитости прекратили с ним общение после начала специальной военной операции на Украине. При этом самого певца, как он отметил, это не волнует.