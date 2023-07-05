Гражданка РФ Елизавета Цурков похищена в Ираке сторонниками шиитского ополчения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в среду, 5 июля, проинформировала о том, что гражданку Израиля и России Елизавету Цурков удерживают в заложниках шиитские ополченцы в Ираке.

«Елизавета Цурков - гражданка Израиля и России, пропавшая без вести несколько месяцев назад, удерживаемая шиитскими ополченцами в качестве заложницы "Катаиб Хезболлах" в Ираке», - цитирует ТАСС заявление канцелярии.

В сообщении отмечается, что Цурков все еще жива.

«Мы считаем, что ответственность за ее судьбу и безопасность лежит на Ираке», - добавили в канцелярии.

По информации ведомства, Цурков является ученой, она въехала в Ирак по российскому паспорту для того, чтобы собрать материал для своей докторской диссертации.

Ранее сайт KP.RU писал о пропаже россиянки Юлии Чумак на Филиппинах. Девушка прибыла в Манилу для трудоустройства в одну из компаний, но с тех пор она перестала выходить на связь с родными и близкими. Выяснением обстоятельств произошедшего занималось российское посольство на Филиппинах.