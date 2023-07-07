Warner Bros: географическая карта в фильме «Барби» лишена политической подоплёки

Киностудия Warner Brothers заявила, что вызвавшее международный скандал изображение географической карты в фильме "Барби" не несет политического подтекста. Фото: REUTERS

Киностудия Warner Brothers объяснила появление в фильме «Барби» изображения географической карты, вызвавшее международный скандал. Напомним, во Вьетнаме власти запретили показ фильма «Барби» из-за спорной карты Южно-Китайского моря. Эта карта поддерживает территориальные претензии КНР в спорной акватории. Также запрет проката фильма «Барби» в стране допустил Совет по кино и телевидению Филиппин.

«Карта в Барбиленде - это детские рисунки мелками. Эти рисунки изображают воображаемое путешествие Барби из Барбиленда в реальный мир. Они не были предназначены для того, чтобы сделать какое-либо заявление», - цитирует заявление киностудии журнал Variety.

Ранее сообщалось, что съемки «Барби» начались в марте 2022-го в пригороде Лондона, а летом переместились в Лос-Анджелес. Мировая премьера запланирована на 20 июля 2023 года.