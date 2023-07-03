Во Вьетнаме запретили показ фильма "Барби" из-за карты Южно-Китайского моря Фото: REUTERS

Во Вьетнами власти запретили показ фильма Барби из-за спорной карты Южно-Китайского моря. Как сообщила газета Tuoi Tre, эта карта поддерживает территориальные претензии КНР в спорной акватории.

Как известно, у Китая уже давно идет спор с Брунеем, Вьетнамом, Малайзией и Филиппинами. Все дело в том, что стороны никак не могут договориться о принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море. На их шельфе были найдены большие запасы углеводородов.

В 2016 году Постоянная палата третейского Гаагского суда постановила, что у Китая нет исключительных прав на контроль над этой территорией.

Стоит отметить, что главные роли в фильме "Барби" исполнили известные актеры - Марго Робби и Райан Гослинг. Концепция фильма и сюжет пока держатся в секрете. Премьера запланирована на конец июля 2023 года.