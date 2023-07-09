Роспотребнадзор: в Екатеринбурге 15 человек заразились менингококковой инфекцией

Роспотребнадзор: число заразившихся менингококковой инфекцией в Екатеринбурге выросло до 15 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Региональное управление Роспотребнадзора по Свердловской области сообщило, что число заразившихся менингококковой инфекцией в Екатеринбурге выросло до 15 человек, двое из которых скончались.

“На 9 июля суммарно зарегистрировано 15 случаев менингококковой инфекции, из которых два — летальные”, — сообщили в телеграм-канале ведомства.

Напомним, изначально менингококковую инфекцию выявили у пары сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. Еще три дня назад Роспотребнадзор зарегистрировал восемь случаев заражения опасным заболеванием.

Отмечается, что в ходе проверки контактировавших с зараженными было выявлено также три случая заражения среди сотрудников “Уралхиммаша”, проживавших с зараженными работниками Ozon в одном хостеле, при этом один из заболевших не испытывал никаких симптомов инфицирования, однако был разносчиком.

В данный момент медики осмотрели более 1200 человек, 900 сотрудников Ozon и “Уралхиммаша” были привиты, а в местах возможного заражения проводятся активные дезинфекционные мероприятия.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что риск заражения инфекцией при получении посылок отсутствует.