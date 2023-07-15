В Магадане медведь насмерть загрыз девушку

Медведь напал на девочку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Магадане бурый медведь совершил нападение на человека. От лап животного погибла девушка, сообщает Управление МВД России по Магаданской области.

15 июля в 15:00 по местному времени в дежурную часть магаданского отдела МВД по линии "112" поступило сообщение о нападении медведя на человека в областном центре района Танкодрома.

Прибывшие на место сотрудники полиции и Росгвардии вместе с охотоведами обнаружили медведя и безжизненное тело девушки.

"Медведь ликвидирован", - сообщила пресс-служба УМВД России по региону в Telegram. Следователи продолжают осмотр места происшествия.

Ранее KP.RU писал, что в июне в Магаданской области разъяренный медведь насмерть задрал мужчину и напал еще на троих местных жителей, один из которых позже скончался. Тогда были застрелены медведица и медвежонок.