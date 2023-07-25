Песков раскрыл содержание письма Гутерреша Путину Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков Дмитрий Песков сообщил, что в письме генсека ООН Антониу Гутерреша президенту России Владимиру Путину был представлен план действий по зерновой сделке, а также обещание, что когда-то обязательства в отношении Москвы могут быть выполнены.

«В письме господина Гутерреша излагался опять некий план действий и обещание того, что когда-то можно будет выполнить российскую часть этих договоренностей», — заявил представитель Кремля во вторник, 25 июля.

Как писал сайт KP.RU, Песков также отметил, что возвращение к зерновой сделке на сегодняшний день невозможно, поскольку не были выполнены условия соглашения, которые касаются Москвы. При этом, как отметил представитель Кремля, российский лидер «четко дал понять», что Москва возобновит сделку, как только она будет исполнена.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел РФ исключили восстановление зерновой сделки без участия в ней России.