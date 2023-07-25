МИД России исключил восстановление зерновой сделки без участия Москвы Фото: REUTERS

Восстановление Черноморской зерновой инициативы без участия России невозможно, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

«Мое мнение – без России этого сделать нельзя… После 17 числа возобновление Черноморской инициативы не состоялось – мы возразили против этого с учетом того опыта имплементации стамбульских договоренностей, который у нас накопился за год», – сказал на полях саммита ООН по продовольственным системам.

Как отметил дипломат, реализация зерновой сделки в том формате, в котором она проходила, не может иметь отношение к борьбе с голодом. Кроме того, подчеркнул Вершинин, не была осуществлена вторая часть стамбульских договоренностей – меморандум России и ООН, предусматривающий содействие беспрепятственному вывозу сельхозпродукции и удобрений из РФ.

Как писал сайт KP.RU, 18 июля МИД России заявил, что Черноморская зерновая инициатива прекращает функционирование. Как отметили в ведомстве, зерновая сделка и Меморандум Россия – ООН по нормализации российского экспорта сельхозпродукции и удобрений спустя год, так и не были реализованы.