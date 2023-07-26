Четыре вагона с серой загорелись на железнодорожной станции под Рязанью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пожар произошел утром в среду, 26 июля, на железной дороге возле вокзала в городе Сасово в Рязанской области, где загорелись четыре вагона с серой.

В пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что задымление грузов произошло в 7:00 в нескольких вагонах на станции Сасово, но пожар был локализован. Отмечается, что для ликвидации последствий был привлечен пожарный поезд.

«Никто не пострадал, угрозы экологии нет. Эвакуация пассажиров на вокзале не проводилась», - сообщили представители МЖД, заявив также, что расписание пассажирских и пригородных поездов из-за произошедшего не изменилось.

Напомним, утром в среду, 26 июля, произошел еще один пожар. Как писал сайт KP.RU, огнем охватило склад винзавода в поселке Сенном Темрюкского района на Кубани. Отмечалось, что огонь смог быстро распространиться по помещению из-за высокой горючести содержимого.