Рогов: взрывы прогремели в Хмельницкой области и на западе Украины 26 июля

Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины 26 июля Фото: REUTERS

Председатель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что 26 июля в Кировоградской, Хмельницкой, Житомирской и Сумской областях Украины прогремели взрывы.

"Взрывы в Кировоградской, Хмельницкой, Житомирской, Сумской и наконец-то - Львовской области!", — написал Рогов у себя в телеграм-канале.

Также он отметил, что наибольшую опасность для мирного населения Украины представляют системы противовоздушной обороны, которые активно пытаются сбить российские ракеты.

Ранее 26 июля в центральной и восточной частях Украины объявили воздушную тревогу. Сирены гражданского оповещения включились в Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской и других областях страны.

Позже воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в 19:40 по московскому времени сирены оповещения продолжают работать по всей стране.