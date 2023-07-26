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НовостиПолитика26 июля 2023 15:30

Воздушная тревога объявлена в Киеве и нескольких областях Украины 26 июля

В столице Украины сирены оповещения включились второй раз за день
Сергей ЧИКОВ
Воздушная тревога объявлена в Киеве и нескольких областях Украины 26 июля

Воздушная тревога объявлена в Киеве и нескольких областях Украины 26 июля

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

26 июля в центральной и восточной частях Украины объявили воздушную тревогу.

Согласно данным онлайн-портала украинского министерства цифровой трансформации, сирены гражданского оповещения включились в Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и других областях страны.

Также воздушную тревогу объявили в столице Украины и всей Киевской области. 26 июля сирены оповещения прозвучали во второй раз.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что российские войска, в отличие от украинских, наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры противника.