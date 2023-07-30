Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 июля 2023 22:26

Несколько человек погибло из-за урагана в Марий Эл

В районе озер Яльчик и Таир ураган повалил деревья на палаточный лагерь
Сергей ГАПЧУК
Несколько человек погибло из-за урагана в Марий Эл Фото: соцсети

Несколько человек погибло из-за урагана в Марий Эл Фото: соцсети

В республике Марий Эл в результате урагана погибло и пострадало несколько человек, об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Юрий Зайцев.

«У нас есть пострадавшие и погибшие. Выражаю глубокое соболезнование семьям погибших», - написал Зайцев.

Глава республики заявил, что держит на личном контроле чрезвычайную ситуацию, произошедшую из-за урагана в регионе.

«Все службы работают. По всей республике идут восстановительные работы. Пострадавшим оказывается помощь», - отметил Зайцев.

В следственном управлении СК РФ по республики Марий Эл сообщили, что 29 июля в районе озер Яльчик и Таир в результате урагана повалило большое количество деревьев, часть из которых повредили находящийся на берегу палаточный лагерь.

В ведомстве подчеркнули, что на место для установления обстоятельств произошедшего выехала следственная группа следственного управления СК России по региону.