Несколько человек погибло из-за урагана в Марий Эл Фото: соцсети

В республике Марий Эл в результате урагана погибло и пострадало несколько человек, об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Юрий Зайцев.

«У нас есть пострадавшие и погибшие. Выражаю глубокое соболезнование семьям погибших», - написал Зайцев.

Глава республики заявил, что держит на личном контроле чрезвычайную ситуацию, произошедшую из-за урагана в регионе.

«Все службы работают. По всей республике идут восстановительные работы. Пострадавшим оказывается помощь», - отметил Зайцев.

В следственном управлении СК РФ по республики Марий Эл сообщили, что 29 июля в районе озер Яльчик и Таир в результате урагана повалило большое количество деревьев, часть из которых повредили находящийся на берегу палаточный лагерь.

В ведомстве подчеркнули, что на место для установления обстоятельств произошедшего выехала следственная группа следственного управления СК России по региону.