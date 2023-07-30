Правительство не поддержало инициативу о выходе России из МВФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское правительство не поддержало законопроект КПРФ о выходе России из Международного валютного фонда (МВФ), указав на то, что такое одностороннее решение несет риски для вложенных страной активов.

«Одностороннее решение о выходе из состава членов МВФ и Группы Всемирного банка связано со значительными рисками в части возврата вложенных в них российских активов, а также участия в других международных финансовых механизмах», - заявили в кабмине, приведя в пример Пул условных валютных резервов стран БРИКС

В правительстве также заявили, что МВФ, а также Группа Всемирного банка остаются для России крупнейшими экспертными площадками, которые позволяют представлять свою позицию.

Напомним, инициаторами законопроекта выступили группа депутатов КПРФ во главе с лидером фракции Геннадием Зюгановым, которые заявили, что пребывание России в данном фонде не имеет смысла, поскольку МВФ не помог предотвратить принятие антироссийских санкций, которые противоречат принципам организации.