В Госдуму внесен законопроект о выходе России из МВФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Государственную думу внесен законопроект о выходе России из Международного валютного фонда (МВФ). Инициатором документа выступили группа депутатов КПРФ во главе с лидером фракции Геннадием Зюгановым.

Согласно законопроекту, опубликованному на сайте Госдумы, предлагается «денонсировать протокол о вступлении РФ в члены Международного валютного фонда, Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития, подписанный в Вашингтоне в октябре 1992 года».

По мнению авторов документа, пребывание России в МВФ не имеет смысла, поскольку оно не помогло предотвратить принятие против РФ санкций, явно противоречащих основным целям и принципам организации.

Весной этого года сообщалось о планах МВФ обсудить идею конфискации российских валютных резервов.

Как писал сайт KP.RU, ранее главы Всемирного банка, ВТО и МВФ призвали ослабить антироссийские санкции.