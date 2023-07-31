ООН назвала число погибших мирных жителей в зоне СВО

ООН опубликовала статистику по числу погибших мирных жителей в зоне СВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Организация Объединенных Наций (ООН) на сайте Управления верховного комиссара опубликовала статистику по числу погибших мирных жителей в зоне проведения специальной военной операции (СВО) начиная с февраля 2022 года.

С 24 февраля 2022 года погибли 2086 мирных жителя, еще 2921 человека получили ранения на территориях, перешедших под контроль России. Об этом говорится в отчете УВКПЧ ООН.

Сообщается, что в Донецке и Луганске погибли 758 мирных жителей и были ранены 2641 человек. Еще 1608 жителей ранены или погибли в других регионах.

Согласно оценке УВКПЧ ООН, в общей сложности по состоянию на 30 июля этого года, 9369 мирных жителей погибли и еще 16646 человека получили ранения начиная с февраля 2022-го. При этом подавляющее большинство жертв среди гражданских напрямую связано с применением взрывоопасного оружия.

Ранее ООН выступила против атак украинских беспилотников по гражданской инфраструктуре в Москве.

Накануне первый заместитель постпреда России при ООН в Нью-Йорке Дмитрий Полянский выразил надежду, что организация даст объективную оценку террористическим действиям киевского режима.