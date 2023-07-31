Полянский: РФ надеется, что ООН объективно оценит террористические действия Киева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретариат Организации Объединенных Наций должен объективно оценить террористические действия Украины, которые отдаляют возможности мирного урегулирования конфликта. Об этом сообщил Дмитрий Полянский.

По его словам, Россия надеется, что ООН сможет беспристрастно и независимо оценить действия киевского режима.

"Ожидаем, что руководство секретариата ООН вспомнит о принципах беспристрастности и независимости, наберется смелости и даст объективную оценку деяниям марионеточного киевского режима. Использование Украиной террористических методов является фактором, усугубляющим украинский кризис и отдаляющим перспективы его мирного урегулирования, - заявил дипломат во время выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"В ООН должны это прекрасно понимать", - заключил дипломат.

Также ООН выступает против нанесения ВСУ ударов по гражданской инфраструктуре. Так прокомментировал атаку украинских беспилотников на Москву заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.