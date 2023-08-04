В акватории Новороссийска и села Мысхако произошли взрывы Фото: администрация Новороссийска

В акватории Новороссийска и села Мысхако произошли взрывы, эти данные направлены в специальные службы, об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на оператора экстренной службы «112».

«Информация вся передана в спецслужбы, разбираются, обращения были», - говорится в публикации.

Других подробностей агентство не приводит.

Как писал сайт KP.RU, ночью 4 августа в нескольких районах Крыма сработали системы противовоздушной обороны, сообщал советник губернатора Олег Крючков.

Он уточнил, что все объекты сбиты, работают все службы. Повреждений и пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 30 июля Украина предприняла новую попытку атаковать Крым беспилотниками. В Минобороны РФ сообщили о выпущенных по полуострову 25 беспилотниках, все атаки были отбиты. Отмечалось, 16 украинских БПЛА уничтожили средствами ПВО, еще 9 подавлены средствами РЭБ. Не достигнув цели, они потерпели крушение в акватории Черного моря в районе мыса Тарханкут.