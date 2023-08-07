Нацбанк Украины прогнозирует сокращение иностранной помощи в ближайшие три года Фото: REUTERS

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует сокращение иностранной финансовой помощи в ближайшие три года, отмечая, что такая поддержка составит более 100 млрд долларов. Об этом пишет украинское издание «Страна», ссылаясь на среднесрочный макроэкономический прогноз финансового регулятора.

Регулятор в своих прогнозах исходит из того, что, по их предположениям, активные боевые действия на Украине будут продолжаться до середины следующего года. По мнению Нацбанка, в таком случае будут разблокированы украинские морские порты.

Согласно прогнозам, иностранные доноры на финансирование бюджета Украины в 2023 году потратят 42,3 млрд долларов, в следующем году - такая помощь составит 37,2 млрд долларов, а в 2025 году - 25,1 млрд долларов.

Напомним, директор департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины Владимир Лепушинский оценил ущерб от прекращения зерновой сделки для страны. По его словам, согласно прогнозам, страна недополучит 2 млрд долларов валютной выручки в этом году.