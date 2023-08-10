Актриса Наталья Бардо призналась, что не хотела детей и радовалась бесплодию

Сына Эрика она родила от кинорежиссера Марюса Вайсберга, который старше нее на 17 лет Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Актриса Наталья Бардо забеременела и родила сына, несмотря на диагноз «бесплодие». Об этом она рассказала в соцсетях.

Кинозвезда поделилась, что о детях и не мечтала. 10 лет назад у нее диагностировали бесплодие. Однако спустя два года после страшного диагноза она смогла забеременеть и родила мальчика.

Наталья признается, что первый год после родов для нее был особенно тяжелым и она не справилась бы без помощи психологов.

Однако и сейчас актриса, по ее словам, с материнством справляется с трудом. И ребенок, требующий к себе постоянного внимания, порой раздражает женщину. Несмотря на все старания, на данный момент Наталья чувствует себя морально истощенной женщиной.

Наталья Бардо стала матерью 31 мая 2016 года. Сына Эрика она родила от кинорежиссера Марюса Вайсберга, который старше нее на 17 лет. По словам артистки, идеальной женой она себя назвать не может, но старается сохранять «огонек» в браке. Наталья Бардо уверена, что отношения угаснут, если не разогревать интерес. Поэтому семейная пара ходит на свидания каждые две недели и несколько раз в год проводит отпуск только вдвоем. Сына оставляют с родственниками или няней.