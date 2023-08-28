Минобороны: российские войска отразили семь атак ВСУ в Запорожской области Фото: REUTERS

Российские подразделения отразили семь атак Вооруженных сил Украины неподалеку от Вербового и Работино в Запорожской области. Об этом рассказал официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— Уничтожено до 160 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М-777 производства США, — заявил Конашенков.

Также он рассказал, что российским войска удалось уничтожить британскую гаубицу FH-70 и артиллерийскую установку AS-90 Braveheart.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили две штурмовые группировки ВСУ в районе Работино. Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что украинская армия несет огромные потери на этом направлении и не успевают пополнять свои ряды. Зачастую они идут в бой даже без поддержки артиллерии.