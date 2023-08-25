Российские войска уничтожили штурмовые группы ВСУ в Работино Запорожской области Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России уничтожили штурмовые группы украинской армии в Работино Запорожской области, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий.

«Вчерашняя ночь для противника была особенно жаркой, так как в день так называемой незалежности их командиры особенно не жалели жизни солдат из числа ВСУ. Штурмовые группы противника, которым вчера удалось дойти до первого рубежа, сегодня ночью были уничтожены в полном составе», – написал он в своем Telegram-канале.

Как объяснил врио главы Запорожской области, потери ВСУ в Работино связаны с тем, что их подразделения идут в основном даже без поддержки артиллерии. По словам Балицкого, украинские силы «постоянными самоубийствами» пытаются вымотать оборону ВС России, однако встречают такое сильное сопротивление, что не успевают пополнять свои ряды.

Напомним, Балицкий ранее заявил, что российские военные на Запорожском направлении уничтожают большое количество западной техники, которую используют при наступлении ВСУ. Также украинские военные несут большие потери при попытках наступления, отметил он.