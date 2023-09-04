В Москве около Ленинградского вокзала загорелся склад

В Москве около Ленинградского вокзала горит склад Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В центре Москвы недалеко от Ленинградского вокзала загорелся склад вечером в понедельник, 4 сентября. Об этом сообщают экстренные службы, пишет ТАСС.

По данным служб, Пожар произошел недалеко от Ленинградского вокзала - на Комсомольской площади 1а на складе. Площадь возгорания уточняется. На место ЧП выехали пожарные подразделения.

Между тем, в воскресенье утром, 3 сентября, в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга вспыхнул пожар в производственном помещении. Согласно предварительным данным, пожар начался в районе ж/д станции “Ручьи”.