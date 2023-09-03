В Санкт-Петербурге вспыхнул пожар на нефтебазе "Ручьи"

Огонь охватил ангар площадью 800 квадратных метров. Фото: стоп-кадр видео

Утром 3 сентября в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга вспыхнул пожар в производственном помещении. По предварительным данным, пожар начался в районе ж/д станции “Ручьи”, пишет SPB.KP.RU

В пресс-службе МЧС сообщили, что огонь охватил ангар площадью 800 кв метров по адресу Пискаревский проспект, 125. По данному адресу расположена нефтебаза “Ручьи”.

“В 11:18 ранг пожара повышен до № 2. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали”, — уточнили в МЧС.

На месте пожара работает 12 единиц пожарной техники и 60 человек личного состава МЧС. Очевидцы рассказывают, что причиной пожара могло стать возгорание заправочной цистерны. Клубы густого черного дыма видны за несколько километров.

Напомним, днем ранее в четырехэтажном жилом доме в Санкт-Петербурге загорелась мансарда площадью 400 квадратных метров. К 17:27 мск пожар удалось локализовать, в 19:39 – полностью ликвидировать.