Химик рассказала, как определить арбузы с нитратами

Эксперты советуют выбирать плод без повреждений Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сезон арбузов в разгаре, однако, далеко не всегда ягода может быть вкусной и полезной. Химик-аналитик лаборатории Центра оценки качества зерна Сюзанна Токбаева рассказала NEWS.ru, какие арбузы не стоит покупать.

- Отверстия и желтая корка могут свидетельствовать о наличии нитратов. Чтобы проверить так ли это, можно опустить мякоть в воду. Если вода стала розовой, плод есть не стоит, - пояснила эксперт.

Токбаева добавила, если арбуз плотный, а корка блестящая и ровная, то такая ягода, скорее всего, будет вкусной и безопасной.

Ранее KP.RU сообщил, что разрезанные арбузы и те, из которых вырезан кусок для демонстрации мякоти, лучше не покупать. С ножом в мякоть заносят микробов, которые тут же начинают работу по порче продукта. Если такой арбуз полдня хранился на солнце, то он окажется испорченным. Ну и никто не знает, насколько чистым был нож продавца, не занес ли он в сочную мякоть кишечную палочку, например.

Размер арбуза зависит от сорта и места, откуда привезен. Больше шансов приобрести спелый арбуз, если купить экземпляр чуть больше среднего размера.