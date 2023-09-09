Полковник Рихтер назвал тревожным знаком жалобы Зеленского на уклонистов Фото: REUTERS

Жалобы президента Украины Владимира Зеленского на уклонистов от армии выглядят тревожно, считает полковник Вооруженных сил Германии в отставке Вольфганг Рихтер.

«Это тревожный сигнал, но, я думаю, эксперты уже давно знали об этом. Это показывает, что образ Украины, объединенной патриотизмом, верен лишь отчасти», – заявил офицер в интервью Die Welt.

Уехавших с Украины молодых людей уже очень много, а выдворять украинцев из Евросоюза для их мобилизации в ряды ВСУ будет не просто, высказал мнение полковник. Как полагает Рихтер, заявления Зеленского об уклонистах делаются с целью оказать давление на страны Запада, а также являются подтверждением проблем с личным составом. Подобная риторика «не говорит в пользу бесконечного затягивания боевых действий», заявил он.

Напомним, Министерство обороны Украины расширило перечень категорий граждан, подлежащих мобилизации в ряды ВСУ. В соответствующем приказе уточняется, что годными к службе теперь признаются все украинцы со «спорными» статьями.