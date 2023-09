Минобороны Украины разрешило мобилизовать ограниченно годных граждан Фото: REUTERS

Министерство обороны Украины расширило перечень категорий граждан, подлежащих мобилизации в ряды ВСУ. В соответствующем приказе уточняется, что годными к службе теперь признаются все украинцы со “спорными” статьями.

Издание “Страна” уточнило, что “спорными” статьями в ведомстве считают ограничение годности из-за наличия вирусных гепатитов, бессимптомного ВИЧ, легкого кратковременного болезненного проявления расстройств психики и эпизодических и пароксизмальных расстройств.

Отмечается, что итоговое решение по данным категориям призывников будет принимать военно-врачебная комиссия, а мобилизованных будут отправлять на конкретные военные специальности.

Также Минобороны Украины снизило требования для службы в рядах ВДВ и морской пехоты, поэтому те, кто ранее “не мог и мечтать о службе в морской пехоте или десанте”, теперь могут попасть туда.

Напомним, ранее украинский политолог Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский уже паникует из-за острой нехватки личного состава в рядах ВСУ.

Бывший американский разведчик Тони Шаффер считает, что командование ВСУ из-за огромных потерь в ходе наступления уже должно переходить к обороне, поскольку для пополнения войск у киевского режима уже “никого не осталось”.

В свою очередь бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предупреждал, что даже непосредственное вмешательство сил НАТО в конфликт на Украине уже не способно спасти киевский режим от уничтожения.

{ "ru" : { "title" : "В ВСУ разрешили призывать людей с психическими отклонениями и ВИЧ" }, "@class" : 54, "meta" : [ { "value" : true, "name" : "async" }, { "value" : "truekpru/129662", "name" : "data-telegram-post" }, { "value" : "100%", "name" : "data-width" } ], "@context" : "quote", "@tag" : [ "video", "interesting" ], "url" : "https://telegram.org/js/telegram-widget.js?22", "@id" : 943032, "@type" : [ "script", "async" ] }