Товарооборот России и Мексики достиг исторического максимума

Товарооборот России и Мексики достиг рекордных 324 млн долларов в июне 2023 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Товарооборот России и Мексики в июне этого года достиг исторического максимума, увеличившись на 17%, что в годовом выражении составляет 324 млн долларов. Об этом пишет РИА Новости, проанализировав данные мексиканской статслужбы.

По данным ведомства, импорт Мексики российской продукции вырос в годовом выражении на 17% - до 322 млн долларов, а экспорт мексиканских товаров в Россию увеличился в 1,4 раза, до 2 млн долларов.

Торговый дефицит Мексики с Россией в начале июня этого года составил максимальные за всю историю 320 млн долларов, прибавив за год 16,8%.

Как следует из данных платформы ООН Comtrade, около половины мексиканского импорта из России (51%) составляют железо и сталь, а почти треть (31%) - удобрения. Кроме того, пятерку главной импортируемой Мексикой продукции представляют алюминий (5%), оборудование (0,9%), а также древесина и изделия из нее (0,65%).

Мексика, в основном, поставляет в Россию кофе, чай и специи, а также различные напитки, в том числе и алкоголь.

Напомним, накануне стало известно, что товарооборот между Россией и Китаем за семь месяцев этого года, в период с января по июль, увеличился в годовом исчислении на 36,5%, достигнув отметки 134,1 млрд долларов.