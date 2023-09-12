Журова: «Надо ехать на Олимпиаду. Их больше возмутит, что мы приедем и выиграем»

Журова: Российские теннисисты поедут на Олимпиаду-2024 в индивидуальном порядке Фото: КП

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова в интервью «КП Спорт» прокомментировала заявления российских политиков на Восточном экономическом форуме, касающиеся участия наших спортсменов на предстоящей в 2024 году Олимпиаде в Париже.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нашим спортсменам нужно ехать в Париж-2024 и индивидуально выступать на Олимпиаде.

«Командами нам пока никто выступать не разрешит. Это момент очень неоднозначный... И у всех очень разное мнение на этот счет», - сообщила Журова.

По ее мнению, воспользоваться возможностью нужно. При этом спортсменка отметила, что многие федерации отказываются от этого, потому что условия, которые им выставляют, они не готовы выполнять.

Чемпионка подчеркнула, теннисисты поедут на Олимпиаду в индивидуальном порядке. Их, скорее всего, допустят. Она добавила, что мы не сможем сопротивляться условиям, которые ставят России.

«Они добиваются, чтобы от нас никто не поехал, тем самым мы подыгрываем им. Как раз их будет больше возмущать и нервировать, что мы туда приедем. Да еще выиграем», - добавила Журова.

Как писал сайт KP.RU, 4 сентября президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что российских и белорусских атлетов, не поддерживающих СВО, следует допустить к участию к летним Олимпийским играм 2024 года, которые пройдут в Париже.