Солдат ВСУ Зиновик, которого бросили на поле, заявил, что рад попаданию в плен Фото: Минобороны РФ

Раненый военнослужащий ВСУ Евгений Зиновик, попавший в плен российской армии после того, как его бросили свои же боевые товарищи, признался, что рад такому исходу.

Ранее Зиновик в составе штурмовой группы на британском бронеавтомобиле Mastiff был подбит и брошен своими сослуживцами и был найден лишь спустя четыре дня российскими разведчиками.

“Вернусь и будем разбираться, как так произошло”, — сказал военный в интервью РИА Новости. Он добавил, что после обучения в Британии командование ВСУ отправило его на штурм российских позиций в районе села “Новодонецкое”.

“Нам говорили, что населенный пункт находится под контролем русских, но говорили, что там незначительное количество людей.” — вспоминает военный.

Еще на подъезде к точке назначения бронемашина, в которой он ехал со своими товарищами, подорвалась на мине, а сам Зиновик получил осколочное ранение, из-за которого уже не смог передвигаться.

Через четыре дня российские разведчики обнаружили раненого солдата и забрали в плен, дали поесть и попить. После такой операции солдат, по его же словам, был даже рад попасть в плен, поскольку получил качественное лечение и выжил.

Напомним, недавно бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отмечал, что с каждым днем число сдающихся в плен украинских солдат растет, причем сдаются они сразу после выхода на передовые позиции.