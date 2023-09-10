Полковник Макгрегор: число сдающихся в плен бойцов ВСУ растет с каждым днем Фото: REUTERS

Украинские солдаты стали намного чаще сдаваться в плен на передовой. Об этом рассказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем аккаунте в социальной сети X.

— Число сдающихся украинских частей и солдат растет с каждым днем, причем в основном это происходит сразу после их попадания на передовую, — написал Макгрегор.

Также полковник заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому регулярно жалуются на то, что новобранцы Вооруженных сил Украины не проходят необходимую подготовку, поэтому их просто отправляют на верную смерть.

Ранее Дуглас Макгрегор рассказал, что украинские боевики сдаются в плен из-за того, что не хотят выполнять смертельные приказы своих командиров. Также по информации экс-советника главы Пентагона, украинские войска потеряли уже более 400 тысяч военнослужащих.