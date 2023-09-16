Депутат Шеремет пригрозил жестким ответом на удары по Крыму западными ракетами Фото: EAST NEWS

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что Запад ждут последствия в случае ударов по полуострову ракетами.

По словам Шеремета, на любую агрессию со стороны Украины Россия будет вынуждена дать жесточайший ответ.

"Страны, чьи ракеты применяются террористами из Украины для ударов по Крыму, стоит признать стороной военного конфликта и разорвать с ними дипломатические и торговые отношения", - заявил Шеремет.

Также политик подчеркнул, что западные страны должны раз и навсегда осознать, что ни одна агрессивная выходка по отношению к России не будет оставаться безнаказанной. По его словам, наказание за любые подобные действия придет сторицей.

Ранее депутат говорил о том, что российские войска никогда не уйдут из Крыма, поскольку они являются гарантом безопасности региона.