Солдаты ВСУ выдохлись под селом Работино на Запорожской линии Фото: REUTERS

Элитные подразделения войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) попросили вывести их с передовой на Ореховском направлении Запорожской линии. Об этом сообщил глава общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.

По словам Рогова, боевики элитной 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Магура" просто "выдохлись".

"Доведенные до отчаяния и находясь в состоянии, близком к панике, боевики... выступили с открытым обращением с требованием вывести их с позиций на передовой и отойти в тыл для отдыха и пополнения", - цитирует Рогова РИА Новости.

Глава запорожского движения сообщил, что перед бригадой "Магура" ставилась цель дойти до Крыма, но в реальности же картина иная - представители ВСУ гибнут под селом Работино, так и не сумев преодолеть первую линию обороны ВС России.

Ранее сообщалось, что ВСУ ежедневно теряют порядка 300 человек в Работино. Более подробно об участке линии боевого соприкосновения в поселке Запорожской области можно почитать в материале KP.RU.