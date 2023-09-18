Инфекционист Неронов: новая волна коронавируса не вызовет локдаун

Коллективный иммунитет поможет избежать повторения локдауна, уверен эксперт Фото: Иван МАКЕЕВ

Специалисты не ожидают введения локдауна, как это было в 2020 году, на фоне новой волны коронавируса. Об этом рассказал РИАМО врач-инфекционист Владимир Неронов.

- Повторения локдауна быть не должно, так как в обществе уже сформирован достаточный иммунитет, - считает Неронов.

По словам специалиста, заявления о новой волне коронавируса не являются чем-то из ряда вон выходящим, так как осенью и зимой наблюдается традиционный подъем заболеваемости вирусными инфекциями.

По данным ОТР, новые подварианты штамма коронавируса «омикрон», выявленные в России, не представляют большой опасности, поскольку за время пандемии у человечества уже сложился коллективный иммунитет. О выявлении в стране двух новых подвариантов «омикрон»-штамма коронавируса, который получил название «цербер», заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Ранее Life.ru сообщил, что новый вариант коронавируса, получивший название "пирола", является более заразным по сравнению с предшественниками, так как имеет ряд дополнительных мутаций.