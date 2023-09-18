Покупатели новых iPhone 15 столкнулись с задержками поставок Фото: Apple

Первые покупатели новых смартфонов iPhone 15 столкнутся с задержками поставок, об этом сообщило издание 9to5Mac.

«Apple еще не решила некоторые производственные проблемы. Из-за этого корпорация не сможет наладить постоянные поставки топовых смартфонов новой серии iPhone 15», - приводит портал слова инсайдера Мин-Чи Ко.

Собеседник подчеркнул, что проблемы связаны именно с самими дорогими девайсами серии - базовые iPhone 15 и 15 Plus не пропали из продажи.

Как писал сайт KP.RU, в линейке iPhone 15 четыре смартфона: два базовых (iPhone 15 и 15 Plus) и два премиальных (iPhone 15 Pro и Pro Max). Базовые версии значительно обновили: теперь у них тоже есть динамический остров вместо традиционной «челки». А процессор и камера им досталась от прошлогоднего 14 Pro.

Линейку iPhone представили 12 сентября, а в продаже они появятся 22 сентября. Российские ретейлеры откроют предзаказ на все новые модели 15 сентября.