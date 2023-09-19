Игорь Николаев перенес сложную операцию на сердце Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Певцу и композитору Игорю Николаеву провели операцию по коронарному шунтированию. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщает «Известия» со ссылкой на источник.

Уточняется, что на данный момент врачи оценивают состояние певца как тяжелое, а сам артист находится в реанимации.

Напомним, Игоря Николаева госпитализировали в минувшую пятницу, 15 сентября. Сообщалось, что артиста поместили в больницу в плановом порядке, а поводов для серьезного беспокойства нет. Тем временем концерты певца отменили, а продажи билетов закрыли.

При этом, как писал сайт KP.RU, в конце января этого года уже заявляли о госпитализации Игоря Николаева. Тогда речь шла о подозрении на инфаркт. Сообщалось, что врачи поставили певцу два стента. Отмечалось также, что он достаточно быстро оправился и вернулся домой.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Из «Папиных дочек» лепят конфетку, Малахов грабит зрительниц, а в детском «Голосе» очередной скандал (подробнее)