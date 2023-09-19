Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды19 сентября 2023 7:32

Игорь Николаев перенес сложную операцию на сердце

Певец находится в реанимации
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Игорь Николаев перенес сложную операцию на сердце

Игорь Николаев перенес сложную операцию на сердце

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Певцу и композитору Игорю Николаеву провели операцию по коронарному шунтированию. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщает «Известия» со ссылкой на источник.

Уточняется, что на данный момент врачи оценивают состояние певца как тяжелое, а сам артист находится в реанимации.

Напомним, Игоря Николаева госпитализировали в минувшую пятницу, 15 сентября. Сообщалось, что артиста поместили в больницу в плановом порядке, а поводов для серьезного беспокойства нет. Тем временем концерты певца отменили, а продажи билетов закрыли.

При этом, как писал сайт KP.RU, в конце января этого года уже заявляли о госпитализации Игоря Николаева. Тогда речь шла о подозрении на инфаркт. Сообщалось, что врачи поставили певцу два стента. Отмечалось также, что он достаточно быстро оправился и вернулся домой.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Из «Папиных дочек» лепят конфетку, Малахов грабит зрительниц, а в детском «Голосе» очередной скандал (подробнее)