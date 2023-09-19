На ВЭФ впервые в мире выступил искусственный интеллект с симфоническим оркестром

Первый в мире концерт, где сольную партию исполнил искусственный интеллект (ИИ) в режиме импровизации под аккомпанемент Большого симфонического оркестра, прошел в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Автором симфонии №1 «Космос» стали композитор Петр Дранга и разработанная Сбером нейросеть SymFormer. Концерт состоялся на Приморской сцене Мариинского театра в рамках фестиваля культуры «Владивостокские сезоны».

Симфония, написанная для ИИ, состоит из четырех частей. В первых двух солирующую партию исполняли музыканты-виртуозы из Китая, а искусственный интеллект управлял экспрессивностью. В третьей и четвертых частях нейросеть выполнила настоящую импровизацию в режиме реального времени.

«Играющий искусственный интеллект ни в коем случае не является заменой человека, а только дополнением – другом, помощником, но не ориентиром», – пояснил Дранга.

Главный эксперт по технологиям управления экспериментальных систем машинного обучения Сбербанка Алексей Минин рассказал, что специалисты показали симфонию Дранги нейросети SymFormer, модели для генерации музыкальных произведений, и обучили ее на основе партитуры.

«Уникальность сегодняшнего события заключается в том, что нейросеть в режиме реального времени импровизировала на основе той информации, которую получила из партитуры», - отметил Минин.

Дополнительным элементом выступления стал уникальный арт-объект под названием «техно-матрешка», который символизировал нейромузыканта. Центром музыкальной инсталляции стал SberBoom – мощная умная колонка с виртуальным ассистентом «Салют», которая показала зрителям, насколько технологии ИИ глубоко проникли в искусство.

«Нам удалось показать, что мы не только страна, чью музыку уважают и любят во всем мире, мы еще и высокотехнологичная страна», – отметила руководитель дирекции творческих проектов фонда Екатерина Иванова.

VIII Восточный экономический форум прошел во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Организатором ВЭФ является фонд «Росконгресс».