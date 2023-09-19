Генерал ФСБ рассказал о главной особенности украинских вербовщиков Фото: Shutterstock

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в беседе с Lenta.ru заявил, что украинские вербовщики отличаются особым цинизмом.

По его словам, спецслужбы любой страны отбирают своих агентов тщательно, осознавая свою ответственность за них, однако это правило не касается украинских вербовщиков.

Как сообщил Михайлов, украинская тактика в вербовке напоминает ковровую бомбардировку, когда вербовщики готовят ловушки в социальных сетях и мессенджерах, всячески стараясь убедить клюнувших в отсутствии наказания. Однако после диверсии исполнитель не получает деньги, а также может лишиться жизни.

Ранее ФСБ рассказали, как спецслужбы Украины вербуют русских студентов и пенсионеров. Как писал «Царьград», Киев вербует россиян через интернет, размещая объявления о «быстром заработке» 10-20 тысяч рублей.

Как заявлял телеканал «360», украинские спецслужбы начали вербовать жителей Приднестровья для сбора данных о российских военных на территории ПМР.