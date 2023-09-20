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НовостиОбщество20 сентября 2023 16:16

Форум "Путешествуй" выступит партнером сессии по экотуризму на Алтае

С 29 по 30 сентября в Горно-Алтайске пройдет международный форум “Эко Алтай. Нить природы”
Сергей ЧИКОВ
Туристический форум "путешествуй" выступит партнером сессии по экотуризму на Алтае

Туристический форум "путешествуй" выступит партнером сессии по экотуризму на Алтае

Фото: wikimedia.org

С 29 по 30 сентября 2023 года в Горно-Алтайске на территории всесезонного курорта “Манжерок” пройдет международный форум “Эко Алтай. Нить природы”.

Форум станет площадкой для представления инновационных экологических практик и проектов, а также для обмена мнениями и опытом между отечественными и зарубежными специалистами в области развития экотуризма и туристической инфраструктуры.

Организаторы форума отмечают, что экотуризм в особо охраняемых природных зонах России является перспективной задачей для российских регионов. Инновационный проект “Росконгресса” туристический форум “Путешествуй” станет партнером по организации сессии на тему развития экотуризма.

Фото: предоставлено КП

Фото: предоставлено КП

На данной сессии планируется обсуждением вопросов оценки экологической эффективности подобных проектов, стратегии привлечения туристов, а также обеспечение экотуризма компетентными и неравнодушными кадрами.

В ходе мероприятия выступят спикеры Госдумы РФ и представители правительства Алтая, а также сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии, Агентства стратегических инициатив и АНО “Россия – страна возможностей”.

Фонд Росконгресс – социальный нефинансовый институт развития и крупнейший организатор общероссийских и международных мероприятий различной направленности. Фонд учрежден в 2007 году для содействия развитию экономического потенциала и продвижения национальных интересов России, а также освещения глобальной экономической повести и содействия развития социального предпринимательства.