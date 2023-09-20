Туристический форум "путешествуй" выступит партнером сессии по экотуризму на Алтае Фото: wikimedia.org

С 29 по 30 сентября 2023 года в Горно-Алтайске на территории всесезонного курорта “Манжерок” пройдет международный форум “Эко Алтай. Нить природы”.

Форум станет площадкой для представления инновационных экологических практик и проектов, а также для обмена мнениями и опытом между отечественными и зарубежными специалистами в области развития экотуризма и туристической инфраструктуры.

Организаторы форума отмечают, что экотуризм в особо охраняемых природных зонах России является перспективной задачей для российских регионов. Инновационный проект “Росконгресса” туристический форум “Путешествуй” станет партнером по организации сессии на тему развития экотуризма.

Фото: предоставлено КП

На данной сессии планируется обсуждением вопросов оценки экологической эффективности подобных проектов, стратегии привлечения туристов, а также обеспечение экотуризма компетентными и неравнодушными кадрами.

В ходе мероприятия выступят спикеры Госдумы РФ и представители правительства Алтая, а также сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии, Агентства стратегических инициатив и АНО “Россия – страна возможностей”.

Фонд Росконгресс – социальный нефинансовый институт развития и крупнейший организатор общероссийских и международных мероприятий различной направленности. Фонд учрежден в 2007 году для содействия развитию экономического потенциала и продвижения национальных интересов России, а также освещения глобальной экономической повести и содействия развития социального предпринимательства.