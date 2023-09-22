Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт22 сентября 2023 9:47

Песков: от санкций против России страдает сама идея олимпийского движения

В Кремле надеются, что Россия вернется в олимпийскую семью
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков: от санкций против России страдает сама идея олимпийского движения

Песков: от санкций против России страдает сама идея олимпийского движения

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что санкционные ограничения в отношении России отразятся на будущем всего олимпийского движения, поскольку от них страдает сама идея таких игр.

«Что касается всех этих ограничений по олимпийскому движению, то в конце концов от них пострадает и уже страдает сама идея олимпизма. И, конечно же, это не скажется позитивно на будущем олимпийского движения», — заявил представитель Кремля, комментируя ограничения атлетов из России.

Как отметил Песков, в Кремле рассчитывают, что когда-нибудь разум возобладает и Россия вновь войдет в «олимпийскую семью».

Напомним, ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что к летним Олимпийским играм 2024 года следует допустить российских и белорусских атлетов, не поддерживающих СВО.