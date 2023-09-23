Байден сообщил, что присоединится к забастовке работников автопрома в Мичигане Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден 26 сентября планирует присоединиться к забастовке работников автопредприятий в штате Мичиган. Об этом сообщил американский лидер на своей странице в соцсети X.

«Во вторник я отправлюсь в Мичиган, чтобы присоединиться к участникам пикета и проявить солидарность с мужчинами и женщинами из UAW в их борьбе за справедливую долю стоимости, которую они помогли произвести», - написал Байден.

Как писал сайт KP.RU, США захлестнула волна забастовок. Угрожали остановить работу сотрудники курьерских компаний, обеспечивающие львиную долю доставок Интернет-заказов и посылок, начало учебного года обещали сорвать водители школьных автобусов. Но со всеми ними удалось договориться, их требования были удовлетворены.

Стало известно, что в США внезапно встали конвейеры трех автозаводов – General Motors, Stellantis Jeep Wrangler и Ford. И это серьезный удар по Белому дому.

Экономика нескольких крупных штатов до сих пор живет исключительно за счет предприятий автопрома и смежных с ним производств. Членами профсоюза работников автоиндустрии (UAW) в Штатах являются более 200 тысяч человек.

UAW объявил забастовку, потребовав от концернов-производителей машин повышения зарплат на 40% за четыре года, а также дополнительные льготы и преференции.