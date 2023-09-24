Путин назвал избирательную систему России одной из лучших в мире Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Избирательная система России по праву считается одной из лучших в мире, она базируется на понятных гражданам и прозрачных процедурах, об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравлении ЦИК РФ с 30-летием.

«По сути мы отмечаем в этом году 30-летие всей избирательной системы России», - сказал Путин.

По словам президента РФ, она по праву считается одной из лучших в мире, потому что базируется на прозрачных и понятных гражданам избирательных процедурах. На четком соблюдении норм избирательного законодательства. На защите национальных интересов, суверенитета России и свободного волеизъявления ее граждан.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что любое незаконное вторжение в ход выборов, общественно-политическую жизнь, попытки нечистой игры на этом поле должны жестко пресекаться.

По его словам, избирательная система эффективна только тогда, когда люди ей доверяют, знают, что их голос будет услышан.

«Мы, безусловно, обязаны беречь такое доверие, уважать и ценить мнения и позицию наших граждан», - добавил глава государства.

Кроме того, Путин заявил, что от сотрудников ЦИК люди ждут четкости, слаженности, оперативности и беспристрастности.

Российский лидер отметил, что избирательная система РФ постоянно совершенствуется - согласно росту политической культуры в обществе и развитию технологий.