Haier закроет завод бытовой техники Candy в России из-за низкой прибыли Фото: Shutterstock

Китайский производитель бытовой техники Haier собирается ликвидировать производство итальянского бренда Candy в России из-за низкой рентабельности. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как передает издание, производство бытовой техники Candy в Кирове было приостановлено, поскольку работа завода была рассчитана в том числе и на Европу. После введения антироссийских ограничений на фоне начала специальной военной операции производство не превышало в год 300-400 тысяч единиц техники, но изначально завод рассчитан на выпуск до одного миллиона единиц.

Сообщается, что в рамках ликвидации будут уволены некоторые сотрудники, а другая часть - перейдет в Haier.

Напомним, год назад финская компания по производству хлебобулочных и кондитерских изделий Fazer сообщила о закрытии своих заводов в Санкт-Петербурге и Москве.