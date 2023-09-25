Генеральный директор МАГАТЭ назвал встречу с главой Росатома своевременной Фото: REUTERS

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси назвал встречу с главой Росатома Алексеем Лихачевым на полях ежегодной Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене своевременной.

— Своевременный обмен мнениями с главой Росатома Алексеем Лихачевым на полях Генеральной конференции. МАГАТЭ привержена обеспечению ядерной и физической безопасности ЗАЭС, — отметил Гросси в соцсети X.

В это же время глава Росатома Алексей Лихачев отметил, что в ходе беседы с генеральным директором МАГАТЭ удалось договориться о продолжении регулярных рабочих контактов.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что полностью поддерживает пять принципов МАГАТЭ по защите Запорожской АЭС. Также он добавил, что конфликт на Украине продолжает представлять серьезную угрозу безопасности Запорожской атомной электростанции.