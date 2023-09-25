Генсек ООН Гутерриш заявил о полной поддержке пяти принципов по защите ЗАЭС Фото: REUTERS

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что полностью поддерживает пять принципов МАГАТЭ по защите Запорожской атомной электростанции. Об этом стало известно из послания, оглашенного на 67-й ежегодной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

— Конфликт на Украине продолжает представлять серьезную угрозу безопасности ЗАЭС. Я полностью поддерживаю пять принципов МАГАТЭ по защите ЗАЭС, — говорится в послании.

Гутерриш отметил, что ООН будет делать все возможное для обеспечения безопасной ротации экспертов на Запорожскую АЭС и другие объекты на Украине.

Напомним, что 9 августа 2023 года стало известно о попытке Вооруженных сил Украины атаковать хранилище ядерного топлива на Запорожской АЭС. Российские силовики получили неопровержимую информацию о подготовке киевским режимом ракетного удара по ЗАЭС.