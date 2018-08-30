Фотогалереи
Редкие фотографии Иосифа Кобзона

В домовой книге фамилия Иосифа писалась через букву «п»: Копзон. Буква «б» появилась в ней, когда он получал паспорт

Иосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года в Донецкой области

В 1964 году, после появления в эфире песни Островского «А у нас во дворе», к Кобзону пришла всесоюзная популярность

С начала 1970-х годов Кобзон ведёт сольную карьеру

Всего один раз в жизни Иосиф Кобзон выступал под псевдонимом Юрий Златов

С 1956 по 1959 год Кобзон служил в армии

С 1956 по 1959 год Кобзон служил в армии

Главный голос СССР

Первые годы своей жизни певец прожил на Донбассе

Детство певца прошло в Краматорске на Украине

Во время учёбы в техникуме Кобзон увлёкся боксом

Голос Кобзона — лирико-драматический баритон ясной высветленной окраски

В 1956 году Иосиф Кобзон окончил Днепропетровский горный техникум

Иосиф Давыдович и Мирей Матье

Иосиф Кобзон объехал со своими песнями весь мир

Иосиф Давыдович и Александра Пахмутова

Репертуар певца включал наиболее известные песни — патриотические, гражданские советские и комсомольские песни, повествующие о трудовых и воинских подвигах народа

В 1960—1970-е годы Кобзон ездил с концертами на ударные комсомольские стройки

Иосиф Давыдович в молодости серьезно занимался спортом
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