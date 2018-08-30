Редкие фотографии Иосифа Кобзона

В домовой книге фамилия Иосифа писалась через букву «п»: Копзон. Буква «б» появилась в ней, когда он получал паспорт
Иосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года в Донецкой области
В 1964 году, после появления в эфире песни Островского «А у нас во дворе», к Кобзону пришла всесоюзная популярность
С начала 1970-х годов Кобзон ведёт сольную карьеру
Всего один раз в жизни Иосиф Кобзон выступал под псевдонимом Юрий Златов
С 1956 по 1959 год Кобзон служил в армии
С 1956 по 1959 год Кобзон служил в армии
Главный голос СССР
Первые годы своей жизни певец прожил на Донбассе
Детство певца прошло в Краматорске на Украине
Во время учёбы в техникуме Кобзон увлёкся боксом
Голос Кобзона — лирико-драматический баритон ясной высветленной окраски
В 1956 году Иосиф Кобзон окончил Днепропетровский горный техникум
Иосиф Давыдович и Мирей Матье
Иосиф Кобзон объехал со своими песнями весь мир
Иосиф Давыдович и Александра Пахмутова
Репертуар певца включал наиболее известные песни — патриотические, гражданские советские и комсомольские песни, повествующие о трудовых и воинских подвигах народа
В 1960—1970-е годы Кобзон ездил с концертами на ударные комсомольские стройки
Иосиф Давыдович в молодости серьезно занимался спортом