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Картинки дня: 8 сентября 2018 года, суббота

Число жертв землетрясения на севере японского острова Хоккайдо достигло 30 человек. Девять человек числятся пропавшими без вести. 31 тысяча домохозяйств остаются без воды, 16 тысяч человек находятся во временных убежищах

Густой туман окутал сегодня утром северокорейскую столицу Пхеньян

Калифорнии вспыхнул природный пожар. Он начался 5 сентября и быстро распространился, охватив территорию в 2000 гектаров

Сборная России одержала победу над Турцией в матче Лиги наций. Игра второй группы лиги В закончилась со счетом 2:1 в пользу российских футболистов

В Нью-Йорке начала свою работу Неделя высокой моды

На юге Ирака в результате протестов погибли два человека, 45 получили ранения. Демонстранты требуют от властей положить конец перебоям с поставками электричества и питьевой воды

В Тегеране прошел саммит России, Турции и Ирана. Основными темами обсуждения лидеров трех стран стали ситуация в сирийской провинции Идлиб и процесс урегулирования кризиса в арабской республике

Бывшего советника предвыборного штаба Дональда Трампа Джорджа Пападопулоса приговорили в США к 14 дням тюрьмы, штрафу в $9,5 тыс. и исправительным работам за дачу ложных показаний ФБР

Председателя народного совета Дениса Пушилина назначили исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики
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Apple предупредила о возможном подорожании своей продукции из-за предложенных Трампом пошлин
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На юго-западе Китая произошло землетрясения магнитудой 5,9
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