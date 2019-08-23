Школьники из пострадавшего от наводнения Тулуна, побывали на экскурсии в Кремле
Школьники из пострадавшего от наводнения Тулуна, побывали на экскурсии в Кремле
Школьники из пострадавшего от наводнения Тулуна, побывали на экскурсии в Кремле
Школьники из пострадавшего от наводнения Тулуна, побывали на экскурсии в Кремле
Школьники из пострадавшего от наводнения Тулуна, побывали на экскурсии в Кремле
Школьники из пострадавшего от наводнения Тулуна, побывали на экскурсии в Кремле
Школьники из пострадавшего от наводнения Тулуна, побывали на экскурсии в Кремле
Школьники из пострадавшего от наводнения Тулуна, побывали на экскурсии в Кремле
Школьники из пострадавшего от наводнения Тулуна, побывали на экскурсии в Кремле
Школьники из пострадавшего от наводнения Тулуна, побывали на экскурсии в Кремле