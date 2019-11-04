Возложение цветов к памятнику К. Минину и Д. Пожарскому и народные гулянья в Москве в День народного единства

Президент России Путин, общественные деятели и главы религиозных конфессий приняли участие в возложении цветов к памятнику К. Минину и Д. Пожарскому в День народного единства
Президент России Путин, общественные деятели и главы религиозных конфессий приняли участие в возложении цветов к памятнику К. Минину и Д. Пожарскому в День народного единства
Президент России Путин, общественные деятели и главы религиозных конфессий приняли участие в возложении цветов к памятнику К. Минину и Д. Пожарскому в День народного единства
Президент России Путин, общественные деятели и главы религиозных конфессий приняли участие в возложении цветов к памятнику К. Минину и Д. Пожарскому в День народного единства
Президент России Путин, общественные деятели и главы религиозных конфессий приняли участие в возложении цветов к памятнику К. Минину и Д. Пожарскому в День народного единства
Президент России Путин, общественные деятели и главы религиозных конфессий приняли участие в возложении цветов к памятнику К. Минину и Д. Пожарскому в День народного единства
Президент России Путин, общественные деятели и главы религиозных конфессий приняли участие в возложении цветов к памятнику К. Минину и Д. Пожарскому в День народного единства
Президент России Путин, общественные деятели и главы религиозных конфессий приняли участие в возложении цветов к памятнику К. Минину и Д. Пожарскому в День народного единства
Народные гулянья в Москве в День народного единства
Народные гулянья в Москве в День народного единства
Народные гулянья в Москве в День народного единства
Народные гулянья в Москве в День народного единства
Народные гулянья в Москве в День народного единства
Народные гулянья в Москве в День народного единства
Народные гулянья в Москве в День народного единства
Народные гулянья в Москве в День народного единства
Президент России Путин, общественные деятели и главы религиозных конфессий приняли участие в возложении цветов к памятнику К. Минину и Д. Пожарскому в День народного единства