Возложение цветов к памятнику К. Минину и Д. Пожарскому и народные гулянья в Москве в День народного единства

Президент России Путин, общественные деятели и главы религиозных конфессий приняли участие в возложении цветов к памятнику К. Минину и Д. Пожарскому в День народного единства

Президент России Путин, общественные деятели и главы религиозных конфессий приняли участие в возложении цветов к памятнику К. Минину и Д. Пожарскому в День народного единства

Президент России Путин, общественные деятели и главы религиозных конфессий приняли участие в возложении цветов к памятнику К. Минину и Д. Пожарскому в День народного единства

Президент России Путин, общественные деятели и главы религиозных конфессий приняли участие в возложении цветов к памятнику К. Минину и Д. Пожарскому в День народного единства

Президент России Путин, общественные деятели и главы религиозных конфессий приняли участие в возложении цветов к памятнику К. Минину и Д. Пожарскому в День народного единства

Президент России Путин, общественные деятели и главы религиозных конфессий приняли участие в возложении цветов к памятнику К. Минину и Д. Пожарскому в День народного единства

Президент России Путин, общественные деятели и главы религиозных конфессий приняли участие в возложении цветов к памятнику К. Минину и Д. Пожарскому в День народного единства

Президент России Путин, общественные деятели и главы религиозных конфессий приняли участие в возложении цветов к памятнику К. Минину и Д. Пожарскому в День народного единства

Народные гулянья в Москве в День народного единства

Народные гулянья в Москве в День народного единства

Народные гулянья в Москве в День народного единства

Народные гулянья в Москве в День народного единства

Народные гулянья в Москве в День народного единства

Народные гулянья в Москве в День народного единства

Народные гулянья в Москве в День народного единства

Народные гулянья в Москве в День народного единства

Президент России Путин, общественные деятели и главы религиозных конфессий приняли участие в возложении цветов к памятнику К. Минину и Д. Пожарскому в День народного единства