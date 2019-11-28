Картинки дня: 28 ноября 2019 года, четверг

Французские фермеры заблокировали дороги в Париж, выступая против международных соглашений о свободе торговли и конкуренции со стороны импортной продукции.

Поцелуй участников уличного протеста в столице Чили.

В США настаёт пора распродаж перед Днём благодарения.

«Зенит» из Санкт-Петербурга со счетом 2:0 обыграл французский «Лион» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Певица Синди Лопер получила награду ООН за защиту прав ЛГБТ-сообщества.

Рабочее место депутата парламента Боливии во время заседания.

Сторонники экс-президента Бразилии Луиса да Силвы вышли на митинг протеста после приговора суда, отправившего политика за решетку на 17 лет.

Президент Владимир Путин посетил в Петербурге клуб дзюдо "Турбостроитель", где вручил Борису Ротенбергу орден Александра Невского.

Президент России Владимир Путин принял участие в открытии скоростной платной трассы М-11 Москва-Санкт-Петербург.